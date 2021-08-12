40年前因為消化道出血、手術切除一半胃部的74歲張姓老翁，近來發現自己接連解黑便且有噁心感，就醫檢查才知竟是當年開刀的腸胃吻合處長出腫瘤，經切片證實為「殘胃癌」，恐危及他的生命，所幸緊急切除腫瘤並配合化療、標靶藥物治療後，病情趨穩。

亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰表示，「殘胃癌」屬於胃癌的一種、占胃癌比例約1至5％，通常是因胃或十二指腸出現良性疾病而切除胃部，在手術5年後在剩餘的胃部發生原發性癌症，此病好發於男性，平均發病年齡約65歲，通常發生在胃部手術後13至19年。

葉俊杰強調，殘胃癌發生原因主要是胃切除或迷走神經切斷後，胃會呈現低酸或無酸情況，使得保護黏膜減少，若患者又喜愛吃醃漬、煙燻類食物，則會使得細菌容易在胃部繁殖，增加亞硝酸胺類物質在胃部生成，一般來說，若患者接受胃部手術超過20年，罹患殘胃癌的機率是常人的6、7倍。

亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師江承源指出，早期因內視鏡技術不普及、消化道疾病常無藥可醫，若有消化道出血情況通常會選擇手術切除，但近年來3D內視鏡技術越趨純熟，醫師若在進行檢查時發生病灶，也可直接透過內視鏡取出體內異物。

葉俊杰說，殘胃癌的治療是以手術切除為主，術後再搭配化療、放療或標靶藥物治療，但因其確診時通常已屬晚期，預後較不佳，若患者發現時已到3期、5年存活率僅約14％，早期發現治癒率則可達5成，建議民眾平時應注意腹部是否有不適症狀，並少攝取煙燻、醃漬類食物。