全球晶圓代工龍頭台積電日前公布7月營收，合併營收達1245.58 億元，月減16.1%、年增17.5%，累計前7月營收8591.13 億元，年增 18.1%，台積電表示，主要是新舊產品交接期，預期4大產品智慧型手機、高效能運算(HPC)、物聯網(IoT)以及車用電子等技術平台，第三季營運先蹲後跳，營收將逐月成長。對此，日媒報導，台灣廠商有大量零組件供貨給蘋果，但隨著缺料問題嚴重，恐導致台灣IT廠營收動能受到箝制。

據日經新聞報導，隨著晶片以及面板短缺等問題，讓台灣廠商即便擁有龐大訂單，依舊無法大量生產產品供貨蘋果。根據2021年7月列入「Asia300」成分股的19家台灣IT廠商總體營收來到1兆1118億元台幣、年增6%，雖為連10個月增長，但卻是首度增長幅度降至個位數，更較前一個月的表現幾乎腰斬。

報導提及，營收增幅收斂的情況，尤其發生在供貨給蘋果的EMS業界最為明顯。替蘋果生產6成以上iPhone的鴻海，去年11月至今年6月期間持續交出2位數營收增長，但7月增幅僅3.6%，主要就是零組件缺貨所致。

蘋果今年7月27日的新一季度財報會議就警告，先前晶片短缺發生在Mac、iPad等產品線上的問題，也轉移到iPhone，主要缺貨為成熟製程晶片。報導提及，生產iPhone的和碩、生產Mac的廣達，也面臨類似情況，7月營收減少14.7%、13%，若零組件缺貨問題延長，恐怕影響到蘋果的業績。

除了台灣廠商在iPhone生產重要性，台灣晶圓代工還占全球6成以上市占率，並包辦近9成伺服器、8成PC、9成iPad等產品生產，並供應給陸美日等大型跨國企業，台灣IT廠商營運表現，就被視為全球IT產業的景氣指標之一。

鴻海12日召開法說，第二季財報優於前次法說預期，合併營收1兆3515億元，稅後純益298億元，每股盈餘為2.15元，淨利創同期新高、年增超過3成。毛利率6.03％、營益率2.4％與淨利率2.2％，呈現三率三升，

鴻海董事長劉揚偉表示，展望第三季，消費智能產品因第二季基期較高，進入第三季新舊產品交接期，該類別營收將略微衰退，但仍比去年同期強勁；至於雲端業務，因雲端服務供應商（CSP）進入旺季，加上伺服器需求成長，將比第二季增長，但較去年同期衰退，預估毛利率都會增長；PC方面，第三季預料會較上季強勁，但較去年略為衰退；元件與其它產品類，則是出貨量大幅增長，季增與年增都有顯著成長的跡象。