MSCI（明晟）公布最新季度調整結果，台股2大指數權重連續10個季度遭到調降，保德信投信指出，雖然台股在本次季度調整再次遇到MSCI調降逆風，但回顧近年MSCI權重升降對台股中長線影響已逐漸降低，以今年前兩季度來看，雖然台股權重持續遭下調，但上半年台股在價量齊揚之下，漲勢反而高居全球主要股市前段班，截至6月底的漲幅甚至達20.52%，完全未受到MSCI權重調整影響。

保德信依然看好台股下半年基本面展望，近期國內外仍有部分不確定因素待市場消化，國內包括當沖新制將上路、融資餘額仍居高不下，國外則有QE縮減、Delta病毒於全球多國再起等疑慮，可能造成台股出現高檔震盪，且震盪幅度可能較之前增加，此時若透過跟漲抗跌的平衡型台股基金，同樣能參與下半年的台股漲勢，同時又能降低投資波動風險。

台股本季「MSCI全球新興市場指數」權重調降0.09個百分點至14.21%，「MSCI亞洲除日本指數」權重調降0.16個百分點至16.15%，「MSCI全球市場指數」持平在1.78%，最新權重將於8月31日收盤後生效。