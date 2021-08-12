鴻海(2317)今日召開電話法說，財務長黃德才表示，去年資本支出受疫情影響較保守、約655億元，今年規模將較高，主要用於全球產能布局及數位轉型升級需求，包括自動化、資通訊及電動車產能都是客戶考量，在台灣、中國大陸、越南、印度、墨西哥等地均有投資。

劉揚偉表示，第三季營收展望為考量目前情況後做出的預測，若缺料狀況及東南亞疫情沒有擴大，認為下半年毛利率會優於上半年。而隨著F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級效益逐步顯現，明年或後年整體毛利率會持續提升。

劉揚偉坦言，材料短缺的確影響產品組合及毛利率，系統組裝是賺代工費（MVA）與管理財，相關成本會轉嫁客戶，但營收若因漲價而擴大，毛利率反會下跌。今年目標聚焦EPS最大化的獲利成長，中期透過數位轉型及CMM模式，認為2025年毛利率有機會達10％目標。

半導體布局方面，鴻海先前透過子公司取得馬來西亞Dagang Nexchang（DNeX）約5.03％股權，藉此間接投資馬國8吋晶圓廠矽佳（SilTerra），日前再宣布買下旺宏「起家厝」6吋晶圓廠，定位為第三代半導體碳化矽（SiC）研發及小量生產基地。

董事長劉揚偉表示，取得旺宏6吋廠符合半導體垂直整合需求，希望未來在個別小領域IC，能進入全球排名前十名。DNeX方面正進行展開工程跟商務討論、並簽訂相關協議，預期1～2個月會有結果。與國巨合資設立的國創半導體，預期對營收貢獻效益顯現較快。

劉揚偉指出，國創半導體將針對電動車客戶，提供類比及功率IC穩定供應方案，讓客戶不會面臨缺料風險。目前正致力於公司設立及團隊建置，預期明年會看到相關布局效益，目標國創營收2022年達20億元、2025年達500億元。