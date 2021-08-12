歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）表示，該藥品監管機關正在研究少數人在接種輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）新冠疫苗後新出現的三種不良反應，以評估它們是否可能是疫苖的副作用。

受此打擊，周三莫德納股價重挫15.64%，收在385.33美元。輝瑞股價收跌近4%，為46.31美元。BioNTech在美國掛牌的股價大跌近14%，為359.19美元。截至周二收盤，莫德納自7月中旬加入標普500指數以來已漲75%。

美國銀行出具報告指出，莫德納今年以來股價大漲超過360%，其逼近2000億美元的市值已經從「不合理變成很荒謬」。

歐洲藥品管理局表示，安全委員會正在研究接種核糖核酸（mRNA）新冠疫苖後出現的皮膚過敏反應「多型性紅斑」（Erythema Multiform）、「腎小球腎炎」（glomerulonephritis）或所謂的腎臟炎症，以及「腎病症候群」（nephrotic syndrome）。

截至目前為止，輝瑞是歐盟最大的新冠疫苗供應商。

莫德納尚未回應媒體詢問。

EMA表示，截至7月29日，歐洲經濟區（European Economic Area）已經注射超過4350萬劑莫德納疫苗Spikevax，相較之下，與德國 BioNTech合作開發的輝瑞疫苖已經注射逾3.3億劑。

上個月EMA發現非常罕見的心臟炎症與mRNA疫苗之間可能存在關聯性，但該歐洲監管機構和世界衛生組織仍然強調，這些疫苗的好處大於任何風險。