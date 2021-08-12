晶鑽生醫(6815)上半年合併營收為1.5億元，較去年同期成長3.13%，因研發與行銷費用增加，上半年稅後淨損433萬元，每股虧損0.21元。晶鑽指出，本土疫情在5、6月份爆發拖累上半年營收成長放緩，隨著疫情降級解封，消費動能逐步回溫，公司7月合併營收已見回升，較6月大幅成長61.6%、較去年同期成長23.2%，配合公司新品上市與擴展銷售通路效應的發酵，下半年營收可望優於上半年。

晶鑽指出，獲利方面，受到擴大研發投資、擴展新銷售通路以及新品上市拉高廣宣費用的影響，致使今年上半年的營業費用較去年同期大幅成長45%，出現公司成立以來的首度虧損，總經理謝佳憲表示，擁有厚實的研發實力與善用產品的價值創新，是在競爭激烈醫美市場中脫穎而出的藍海策略，儘管上半年獲利表現不如預期，晶鑽生醫仍將持續專注次世代線雕線材開發並爭取國際市場的肯定與認同，而隨著醫材產品線的多元化與銷售通路的整合效益發酵，可望成為挹注下一波獲利成長的新動能。

晶鑽生醫在成立之初即訴求自主研發、打造自有技術及品牌產品，歷時六年，2018年底開發出自有品牌線雕線材「MIRACLE THREAD提美拉」，且正式取得衛福部二類醫材許可證，打破國外壟斷。今年4月間，第二代「提美拉」產品再獲衛福部同意增加規格並延長保存期限，預期可大幅提升產品上市銷售的廣度與深度。而下一步，晶鑽生醫將分別於美國、中國大陸伺機開展相關臨床試驗進行海外取證作業，致力以精密製造科技，為台灣締造出國際醫學美容科技產業供應鏈的新關鍵地位與角色。