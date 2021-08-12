工商協進會今日舉行會員大會，理事長林伯豐致詞時提出建言，建議政府在疫情衝擊之下，應直接有感減稅，以及培植新創事業培植台灣經濟永續的生力軍。

工商協進會今日舉行視訊會員大會，並且邀請行政院副院長沈榮津共同參與。

林伯豐在會議上也提到，今年5月中旬新冠肺炎疫情急速爆發，政府實施三級警戒衝擊到各項經濟活動，截至今年7月底止，實施無薪假公司增加到4388家、人數已經達到5萬6687人，企業與民眾期盼政府提出更多紓困措施。

林伯豐指出，經濟復甦有賴直接有感的減稅，建議政府階段性檢討調降營所稅、營業稅、貨物稅、地價稅及房屋稅，以及取消未分配盈餘課稅。

此外林伯豐也建議政府要培植新創事業建立台灣永續的生力軍，在此時刻可以比照過往「006688」提供租金優惠及扣抵承購土地價款優惠；以及改革技職教育，加強產學研的互動與合作，培育創業、創新與創意人才，並透過租稅優惠與投資抵減鼓勵企業投資新創事業。