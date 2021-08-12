朱男家屬今拿著死者照片前往花蓮地檢署陳情，痛批「司法不公」，讓兇嫌出來，盼檢方還給家屬一個合理公道。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉6月22日發生槍擊案，20歲朱姓男子頭部遭射殺，傷重不治，兇嫌28歲溫姓男子稍晚27日主動投案，檢方當時聲押獲准，經法官調查審理後認已無羈押必要，溫嫌於父親節前夕離開看守所，朱男家屬聞訊後崩潰痛批，「殺人犯為何能出來」，今拿著死者照片前往花蓮地檢署下跪陳情，盼檢方給家屬一個合理公道。

朱男與溫男雙方人馬彼此之間早有嫌隙，6月22日晚間，朱和友人在溫男家附近埋伏，見溫駕車外出時尾隨在後，雙方即展開追逐衝撞，溫擔心同行妻子受傷，一氣之下，持槍朝向朱的頭部射擊，由於子彈貫穿臉部、口腔並傷及腦幹，最後朱傷重不治，溫隨即展開逃亡之旅，逃逸5日後，自知難逃法律制裁，同月27日主動投案，全案以殺人、槍砲等罪移送法辦。

檢方當時訊後，認為有羈押之必要，於是向花蓮地院聲請羈押獲准，經逾1個月的調查，已掌握明確事證，認為已無羈押之必要，溫男本月5日離開看守所。

朱男家屬的友人，疑因看到溫在個人社群網站上，看見他PO出歡慶父親節的照片，進而提醒家屬近日需多加留意，朱家屬聞訊後，十分不滿，質疑「溫明明是個殺人犯，為何可以出來」，於是在今天下午拿著死者照片，前往花蓮地檢署訴求抗議，要求檢方給予合理交代。

朱母情緒激動表示，檢方完全沒給交代，家屬也完全沒有出庭，竟然在父親節前夕，讓溫出來，甚至還在個人臉書，PO出歡慶佳節照片，「每天生活過的提心吊膽，家裡也加裝監視器，就是怕被溫男報復，只能不斷地尋求警方保護」，最後再也忍不住心中怒氣，眼淚直落，將陳情書遞交給地檢署人員。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，羈押是調查證據的程序之一，不是處罰，雖然目前案件還在偵辦中，檢方已掌握明確事證，不過還是會儘速偵辦。

針對家屬陳情，周芳怡則說，已請政風室主任與家屬面對面溝通，正式受理陳情，同時檢方也會聯繫犯罪被害人保護協會花蓮分會，給予家屬法律諮詢協助。