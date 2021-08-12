花旗銀行要撤離台灣消費金融市場，轉售現有的消金業務，金管會緊盯兩件事。銀行局副局長林志吉12日表示，一是交易過程中，花旗銀必須充份保障客戶與員工權益，二是確保營運、服務正常運作，及內部控制持續有效。

至於花旗銀行在台灣有285萬多張流通信用卡，有逾215萬張近半年都有使用紀錄的有效卡片，這些信用卡卡友未來將面臨轉換卡片，目前累積的紅利點數或其他回饋權益，林志吉強調：「這也是客戶權益的一部分，已有提示花旗銀行，過程中銀行局也會特別注意。」

花旗銀行因為總部的決定，將撤離亞洲13個地區的消金市場，目前都在陸續洽買主之中。林志吉表示，花旗（台灣）銀行依照其總行政策與該行內部規劃進度，正在進行相關交易過程，因買賣雙方都有簽保密協訂，金管會予以尊重。金管會強調會尊重市場機制，但要求花旗銀行在交易過程中，必須做到兩件事，一是充份保障客戶與員工權益；二是確保營運服務正常運作，及內部控制持續有效，金管會一定會緊盯這二件事，以保障台灣民眾及花旗銀在台員工的權益。

至於台灣花旗銀行的消金業務，是單獨出售，還是會跟其他市場的花旗銀行綁在一起？會傾向賣給外商還是台灣金融機構？林志吉表示，花旗銀依其規劃進行中，並沒有說台灣一定單獨出售或一定跟其他市場聯合出售，亦沒有說何時能完成交易，金管會尊重花旗銀行自主交易。