國光客運代駛1551路線滿10天，數據顯示，上班尖峰時段載客人數平均30人，離峰時段會零星出現零乘客空車，平均每車次載客數只有10人上下。國光客運表示，將蒐集更多資訊，提供主管機關作為調整班次與優化路線參考。

1551路線行駛基隆與新店兩端點，行經大坪林、景美、公館、六張犁、台北世貿、內湖等地，每天早上5時發出首班車，末班車晚上11時至11時半間，尖峰時段10到15分鐘一班，離峰時段及例假日則是15到20分鐘一班，目前屬國道客運路線，不提供短區間載客服務。

國光客運8月1日代駛至今，已滿10天，資料顯示，非假日基隆站首班車有20人以上搭乘，但平均每車次載客數只有10人上下，M型化尖離峰落差大現象顯著，另外，大數據分析，基隆站出發後，前三名下車站分別是世貿中心、舊宗路潭美國小，以及新湖一路口，加上緊接在後的六張犁捷運站，4站點占過半乘客。

國光客運董事長特助陳永昌說，從資料可以得知，1551是基隆上班族前往內湖科技園區與信義區的通勤選擇，而所有基隆往新店乘客，約有四分之三在公館站以前的站點下車，在公館站後下車乘客只有四分之一，因行駛路線與捷運新店線完全重疊。

陳永昌指出，返程最多人搭乘站點是新湖一路口，直接銜接高速公路返回基隆，佔了三成以上，可以得知工作地點在內科的基隆上班族對於1551路線的依賴，他強調，代駛期間將按照原班表經營載客，雙向對開共計70班次。另外，關於不開放民眾短區間搭乘至信義區與內湖等地，將再加強對外宣導說明。