新冠肺炎持續肆虐全球，還轉變成傳播力更強的Delta變種病毒，造成更大威脅。中央流行疫情指揮中心今（12日）公布國內新增4例本土2例境外移入；然而根據「our world in data」統計，美國疫情更趨嚴峻，近7天每日平均確診12萬人。一位剛到美國的台灣人卻好奇，當地人根本不怎麼戴口罩，酒吧餐廳人滿為患「好像疫情不存在一樣」，網指出關鍵差異。

「美國根本沒什麼防疫氛圍？」一位網友在PTT發文表示，最近剛到美國，在出發之前，觀察單日確診達16萬例，而且都是Delta變種，然而在台灣一天確診幾百例確診就風聲鶴唳，到美國才發現，當地根本沒有所謂防疫氛圍。

原PO指出， 除了進室內和搭乘運輸工具要戴口罩以外，疫情好像不存在一樣，「機場人山人海，吃東西可以拿下口罩，餐廳和酒吧歌舞昇平」。在這之中，原PO也觀察到，亞洲人戴口罩率最高，黑人其次，白人最低。這讓他相當好奇，美國疫情比台灣嚴重，為何當地人還可以這樣生活。

對此，網友紛紛認為，美國雖然確診數高，但疫苗覆蓋率也高，和台灣疫苗短缺情況不同。「有疫苗，重症死亡率低，美國人就沒在怕」、「疫苗覆蓋率那麼高，確診也就小感冒」、「廢話，美國都準備補打第三劑了」、「美國會打疫苗的都打了兩劑，台灣呢？」、「美國是沒打疫苗的人嚴重，打的人又沒差」。

也有人指出，「國情不同，真的不能以台灣看」，早在一年多前，很多美國人就不配合防疫，現在病毒正逐漸邁向流感化；而台灣則才剛經歷完大規模爆發。「美國已經流感化啦，死亡率這麼低」、「美國也不算恢復正常生活，只是大家一直都沒有到那麼配合」、「每天幾十萬確診＝無感」、「與病毒共存啊，台灣一天個位數案例就人心惶惶也是世界獨有」、「美國已經維持與病毒共存狀態一年半了，台灣才剛開始」。