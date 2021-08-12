根據市調機構GFK針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年上半年台灣手機市場整體銷售量若以單月來看，因疫情影響買氣急凍，每月銷量更是慘不忍睹，傑昇通信表示，拉長時間觀察，發現上半年整體銷量逾257萬支，相較去年同期僅下滑11%，但銷售額竟比去年同期增加24%，顯見手機價格逐漸往上提升；而長年高居台灣銷售額與銷量榜首的蘋果，上半年銷量占9席最多榮耀回歸，三星則以中階A系列手機表現較搶眼，代表2021上半年以中高階手機成主流，難怪銷售額不減反增。

北台灣通訊連鎖門市─傑昇通信分析，去年同期，全球疫情肆虐，國際經濟動盪，但國內衝擊相對平穩，然而今年上半年全台遭受疫情猛烈攻擊，不僅有八成以上的企業受到嚴重影響，手機銷量下滑程度也更甚以往，值得注意的是，雖然銷量下滑，銷售額卻意外成長；蘋果長年高居台灣銷售額與銷量的龍頭，儘管銷量受到疫情影響下滑，上半年仍坐擁台灣6成的品牌市占；除了三星之外，其餘Android品牌市占僅個位數，相對蘋果與三星仍屬弱勢。

2021上半年台灣手機熱銷榜單。（資料來源：GFK市調公司統計數據、傑昇通信銷售資料整理）

傑昇通信指出，從今年農曆年開始，以電商銷售起家的realme及新品牌POCO加入戰局，蘋果的銷量就被非蘋陣營不斷推出的新機逐月稀釋，而在熱銷榜上七零八落，正所謂路遙知馬力，除iPhone 12（128GB）仍居台灣5G手機市場銷售冠軍，原本摔出榜外的iPhone 12 mini（128GB）、iPhone 12（256GB）也都重回熱銷榜，不僅如此，iPhone 11（128GB）也是台灣最賣的4G手機，上半年共占9席最多，霸氣回歸。

Android陣營上半年最熱銷的手機則是三星首支5G手機，Galaxy A42 5G（6GB/128GB）占第七名，且進榜的三星全數以A系列為主，A21s（4G/64G）跟隨在後，成為上半年台灣4G手機最夯的機型，排行第八，顯見在頻段轉換的分水嶺中，購買4G手機還是有相當高的比例，比較可惜的是，旗艦機除iPhone外，非蘋陣營在上半年無任何旗艦機進榜，倒也坐實了S系列上半年銷售不佳的消息。

觀察上半年熱銷機款，OPPO占搶下三席，除了OPPO Reno5以外，其餘均為入門機型，其中realme、vivo各一席，傑昇通信認為，延續去年，上半年大環境整體景氣回溫緩慢，起初消費者在5G轉換下，受高費率影響，寧可選擇價位較能入手的中高階手機，再來是疫情干擾也是主要原因之一，使消費者行為模式改變，手機汰換周期拉長，對照上半年單機幾乎都是中高階手機，尤其是價格帶在1萬2以上為換機主力，因此湧現一波同價位的換機潮，帶動整體銷售額成長。