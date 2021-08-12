台中市建設局養護工程處，12日靜待低強度混凝土乾燥，重鋪瀝青後於傍晚恢復。（黃國峰攝）

台中大里文心南路出現坑洞，中市府進設局長陳大田（左2）12日請朝陽科技大學非破壞檢測研發中心團隊，利用透地雷達檢測儀器，偵測坑洞修補紮實度。（中市建設局提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區文心南路，11日路面出現塌陷，一輛行經的自小客車掉了進去，造成女駕駛受傷送醫。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區文心南路1239號前，11日出現坑洞導致民眾車輛掉入，台中市建設局連夜，完成道路回填，於12日傍晚開放通行，上午也請朝陽科技大學非破壞檢測研發中心團隊許耿蒼博士，以透地雷達進行檢測，初步排除為污水地下水管道施工造成，後續將根據檢測結果判定路基狀況，並追究責任。

朝陽科技大學非破壞檢測研發中心團隊，12日上午利用透地雷達檢測儀器，將電磁波打至地下5米，透過二維剖面意象圖資顯示，來偵測地層是否有孔隙、管線溝渠等是否有危險因子。

建設局長陳大田表示，11日事件發生後，透過地下機械做TV檢視，發現污水下水道開挖系統裡頭，單位結構正常，灌漿部分均有落實，初步排除為污水地下水管道施工造成，並進行暫時性回填，12日上午也已完成AC復原靜置處理。

陳大田解釋，委請朝陽科技大學團隊，是以透地雷達及IRI同步檢測先前工程下方路基及深層地層是否仍然牢固，後續將針對深層開挖、道路管線進行路段逐段檢測，市府本著負責任態度，重視道路行駛問題，確保交通安全。

朝陽科技大學非破壞檢測研發中心團隊許耿蒼博士表示，昨日初步研判，坑洞僅侷限於文心南路1239號前坑洞周圍，並連夜完成修補，今日進行第二階段檢測，主要了解修補紮實度，之後將再進行第三階段檢測，範圍自中投公路至福田二街全線，進行科技路檢。

建設局補充說明，事件發生當日下午就吊派挖土機進場，將軟弱面挖開清除，並於晚間8點半完成CLSM（控制性低強度回填材料）回填作業，將待低強度混凝土乾燥、完成路面修復後，將於12日傍晚，恢復通行。