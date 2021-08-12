台東豐田國中原住民流行音樂表演專班邀請知名作家蔡淇華向學生分享如何寫作。（蔡旻妤攝）

受台東縣豐田國中邀請，知名作家蔡淇華與學校原住民流行音樂表演專班學生分享如何寫出好歌詞。學生潘玲瑄認為受益良多，以後願意多練習；胡姓家長說，即便有音樂天賦，但「憑感覺」很難寫出1首好歌。蔡祺華認為，10年前「原住民運動人才計畫」培育出郭婞淳丶楊勇緯，音樂專班學生成為人才指日可待。

「教教我們流行音樂班的孩子寫歌詞吧！」豐田國中洪文政校長一句簡單的邀請，蔡淇華便不假思索便答應，他說，原住民流行音樂班學生除了有豐沛的音樂能量、天生的好歌喉，也有很好的作曲老師，如果再學會「用文字講自己的故事」，未來成為發光發熱的全方位音樂人才指日可待。

蔡淇華說，寫歌先有「境」才能傳達「情」，學生雖能寫出情緒，卻忘了先塑造情境，他教學生用「看得見的講看不見的」，透過動詞、名詞形容，以關鍵的意象說故事，像是「你走了，我想你」，改成「走同樣的路，我的後座沒有你」詮釋，他期待學生能夠結合自身文化，累積寫作檔案，讓創作越在地，越國際。

家長胡明生指出，即使有音樂天賦，但「憑感覺」很難寫出一首好歌，學生難得有機會真正學習作詞作曲，如何賦予整首歌豐富的生命，是講座帶給他的震撼。學生潘玲瑄說，曾經想在歌詞中表達一段感情，卻不知道如何下筆，現在學到很多技巧，以後會多練習、多嘗試。

洪文政表示，流行音樂表演班除了指導演唱、樂器，也讓學生從詞曲創作中了解1首歌的誕生，同時也推動「古調新唱」，將原民古調配上新詞，以不同族群的語言賦予古調新生命，他也期待經由講座帶給學生不同的刺激與成長，在未來能夠書寫自己的生命經驗。

蔡淇華說，10年前「原住民運動人才培育計畫」培育出現在的郭婞淳丶楊勇緯，而豐田國中成立的原住民流行音樂表演班，或許是台灣原民音樂發光的起點，他願意做這群學生永遠的顧問，期待流行音樂班成為台灣音樂文創的基石。