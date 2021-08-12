光學鏡頭廠玉晶光(3406)上半年每股盈餘為3.56元，隨著美系客戶新機開始拉貨，玉晶光7月合併營收16.48億元，為歷年同月新高，玉晶光董事長陳天慶表示，下半年會比上半年好很多，努力讓全年業績比去年好，美系外資及日系外資最新報告均正面看待玉晶光，今天外資亦大買玉晶光，玉晶光逆勢收紅。

美系客戶拉貨啟動，玉晶光7月合併營收為16.48億元，較上月增加45.16%，年成長5.37%，為109年11月以來新高，亦是歷年同月新高；累計前7月合併營收為67.5億元，較去年同期減少7.93%。

玉晶光第2季合併營收為25.38億元，年減17.84%，營業毛利為7.67億元，年減42.03%，稅後盈餘為1.18億元，年減76%，為9季來低點，單季每股盈餘為1.06元；累計上半年稅後盈餘為3.98億元，年減60%，每股盈餘為3.56元。

玉晶光表示，8、9月依然是需求旺季，但營收如何還是要看客戶實際拉貨力道而定。

美系外資及日系外資在玉晶光半年報公布後出具最新報告，其中日系外資將玉晶光2021年及2022年獲利預測上調8.1%/1.4%，以反應玉晶光在Apple市場份額增加，預期2021年下半年獲利增長將強於預期，日系外資報告指出，我們預估，今年下半年玉晶光在iPhone後置鏡頭市場份額將上升到30%到40%，並看好公司在VR鏡頭處於領先地位，重申「買進」評等，並將目標價上調至637元。

美系外資最新報告則預估玉晶光受惠於新iPhone週期和市場份額增加，第3季每股盈餘將達10.4元，年增10%、季增878%，維持玉晶光「建議買進」評等及目標價650元。