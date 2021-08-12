Delta新冠變種病毒導致全美疫情急飆，迫使各地學校重新考慮其口罩政策，或被迫再度改採線上學習。此外，加州扣板機開了第一槍，要求教職員必須接種新冠疫苖，否則就得定期進行病毒篩檢。

目前密西西比州、印第安納州和喬治亞州部分學校已經被迫恢復線上教學，有些學校希望當病例數減少時能恢復到校學習。

僅在本周，亞特蘭大地區的兩所小學就要求部分或所有學生居家課。由於一些工作人員必須隔離，另外兩所克萊頓郡（Clayton County）的學校—Pointe South Middle School、North Clayton High School，實際上已經以線上教學方式展開新學年。

此外，加州周三宣布將要求教師和其他學校工作人員接種疫苗，否則就必須定期接受病毒檢測，成為美國第一個做出這個要求的地方政府。州長紐森（Gavin Newsom）表示，這是一個「負責任的做法」，目的是為了確保兒童安全。

根據路透社統計，在Delta變種病毒肆虐下，美國的新冠病毒每日平均確診數已飆破10萬例，創下6個多月來新高。過去一個月，美國的新增病例增加5倍多，截至周二7天平均數達到11.8萬例。