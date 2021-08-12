行政院規劃發放振興五倍券，最快10月初發行。回鍋再戰國民黨主席的前新北市長朱立倫表示，基層許多商家仍在苦撐，民眾生計仍未度過難關，當務之急是紓困，就算是振興，疫情期間受傷最重的是攤販、店家，且紙本券無法找零，幫到最多的是賣場商城，堅持推五倍券的道理究竟何在？

朱立倫說，這段時間走訪地方基層組織拜訪許多好朋友，了解大家對黨務改革的想法，同時也到當地傾聽疫情下基層民眾的真實心聲。

他表示，即便遭受疫情衝擊，大家還是努力維持生計，對人也都同樣溫暖、笑口常開。但是談到政府的振興經濟方案，所有人都大吐苦水，並一致反應：「為什麼不發現金就好？」

他提到，前幾天提到好多民進黨自家立委與行政院長蘇貞昌不同調，引起他們跳腳；卻也無法反駁「發現金」或「不要掏現金換券」是多數民眾的心聲。

朱立倫指出，問題的癥結點在於，現在是該振興還是紓困？紓困的目的在協助民眾度過難關，振興的目的在刺激民眾超額消費，創造新的經濟動能。蔡政府如果到基層走一圈，就會發現許多商家還在苦撐，民眾生計仍未度過難關，談何振興？他認為紓困還是當務之急。

他說，就算是振興，疫情期間受傷最重的是小商家、小攤販、小店家，紙本五倍券無法找零，幫到最多的是大賣場大商城，那麼，堅持推五倍券的道理究竟何在？

他表示，請蔡政府重新考慮振興與紓困措施，回應基層需求，請民進黨政府負起責任，找回台灣民眾的笑容。