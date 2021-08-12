蘇伊士運河極具戰略重要性

長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號（Ever Given）3月卡在蘇伊士運河，一度打斷全球數十億計美元貿易。

據《商業內幕》（Business Insider）網11日報導，美國眾議院軍事委員會（HASC）民主黨籍副主席陸莉亞（Elaine Luria）說，這凸顯了與日俱增，但卻受忽略的海上威脅。她7月在「海軍協會」（Navy League）的活動中強調，很多人沒想到海上扼制點的問題。

「長賜」號在卡了6天後終於脫困。但專家很快就指出，這具有軍事上的重要性。2014年時，俄羅斯鑿沉1艘反潛艦，以封鎖克里米亞港的烏克蘭艦隊。陸莉亞說，這類威脅比多數人所認為的更常在各地出現。她8月在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的座談會中說，一說到海上扼制點，大家可能會想到蘇伊士運河和巴拿馬運河，但還有其他許多扼制點。

由於氣候變遷，北極融冰，可能使白令海峽有更多船隻出入。2020年3月時，美國海軍高官預測，有朝一日這海峽的戰略重要性可能會和麻六甲海峽，或是荷莫茲海峽一樣重要。

而美國政軍界人士也不斷警告，中方在世界各地相關水域和港口出現。陸莉亞強調，北京在南海建基地，是設法在這全球最繁忙的其中一個航道建專屬的扼制點。

此外，她也指出，中國在曼德海峽（Bab-el-Mandeb）附近設置的海外軍事基地吉布地（Djibouti）也具有驚人的戰略地位。美軍非洲司令部（U.S. Africa Command）今年春天說，北京在當地增建了能容納航母的重要碼頭。

另一方面，包括麥哲倫海峽（Strait of Magellan）海峽附近在內，中方也在拉丁美洲國家砸重金投資。而專家認為，未來相關投資將為北京帶來軍事利益。美軍南方司令部（U.S Southern Command）司令法勒（Craig Faller）就警告，北京在巴拿馬運河兩側等地投資了數十個港口。預定接任法勒職位的莉查森（Laura Richardson）8月告訴國會，巴拿馬運河兩端有兩個港口都為中方國營企業所有，而這令人憂心忡忡。