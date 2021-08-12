去年新冠疫情爆發，美國股市觸底反彈，周三道瓊、標普再創新高，但知名財經主持人克萊姆（Jim Cramer）表示，每逢股市火熱之際，都有一群評論員將這樣的市場走向，解讀為美國聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策所促成的泡沫，讓他不禁痛批「真的很白癡」。

美國周三盤前公布消費者物價指數指數（CPI），年增5.4%，僅小幅高於預期和前值，市場見通膨增幅放緩，激勵道瓊、標普再創新高，道瓊指數上漲220.3點，漲幅0.62%，以35484.97點作收；標普500指數上漲10.95點，漲幅0.25%，收在4447.7點。

不過知名CNBC財經主持人克萊姆表示，每當股市走升，都有評論員認為，「這些都是Fed寬鬆的貨幣政策所促成的，不久後Fed就會被迫收緊貨幣政策」；對於這樣的說法，他直呼「真的很白癡」。

克萊姆指出，美股的榮景是許多因素發酵而成的，並非僅靠Fed，儘管每月至少1200億的購債規模，以及趨近於零的利率，確實對股市有著一定程度的影響，但相較之下，國會的財政政策比Fed所發揮的作用更加廣泛。

克萊姆認為，市場有幾個主要的催化劑，標普500指數的成分股新一季財報，大多優於市場預期，有望帶動股市走升動能，其次則是Fed的立場，雖然7月就業數據增幅驚人，但Delta病毒的隱憂猶存，預估仍會維持寬鬆貨幣政策，以利美國就業市場和經濟復甦，最後，美國1兆美元的基建計畫也對股市有著相當程度的提振。

克萊姆表示，零售業者能從兒童稅收抵免款項中獲利，銀行也能藉由民眾的巨額存款賺取更多收入，工業更是基建計畫的直接受惠者，這些對市場都有著很大的影響， 「投資人確實需要注意Fed，但也不能忽視個別企業的動向」。