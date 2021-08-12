「小美」因偽造有價證券遭判緩刑及義務勞務80小時，她在2019年10月到彰化縣田尾鄉豐田村指定地點剪修樹木，豈料，受彰化地檢署委託監督的豐田村村長竟2度將她載到鐵皮工寮性侵猥褻，村長還在簽到表偽寫「小美」簽名。一審依強制性交等罪判刑4年，村長否認性侵，辯稱是「合意」，不服上訴，台中高分院審結駁回，維持原判。

住在彰化的「小美」，在2019年間因偽造有價證券案件被判刑、緩刑5年，須提供80小時的義務勞務，她在同年10月17日及20日兩天到田尾鄉豐田村做剪修樹木等義務勞務，沒想到，監督勞務工作的村長竟涉嫌伸狼爪性侵。

「小美」指控，她17日當天8時到場，簽到後就先去小公園除草，她做累了邊喝水，邊喊：「手很痠、全身痛」，在場監督的村長先以手幫她按壓兩肩的筋，再以按摩為由要求搭他的機車，把她載到無人的鐵皮工寮，從按摩兩肩到親吻胸部、撫摸私處，並叫她不要動，她拒絕表示：「好了好了，讓人家看到不好看」，沒想到，村長變本加厲，還一路逼問：「舒服嗎？」，性侵得逞。

完事後，村長還告訴她，有沒有合格是看他，如果他那裏不過的話，要再送回法院重判，村長還幫她在簽到簿上偽簽退。「小美」當天回家後向母親哭訴，去勞動服務時，村長對她不禮貌、上下其手，她很緊張、很害怕，但苦無證據。

「小美」去買錄音筆，在10月20日再度去義務勞務，村長藉口要載她去修剪樹木，又把她載到鐵皮工寮，談及上次的事還問：「會舒服嗎？」，「小美」手推反抗，村長詢問：「要不要再玩？」，「小美」連說數次：「不要」，一直反抗而導致村長無法脫下她的高腰牛仔褲而未得逞，「小美」過程中錄音取證，憤而報警。

村長到案否認性村長到案否認性侵，辯稱兩人是「合意」，他只有猥褻，並沒有性侵得逞，與「小美」和解，希望能獲得緩刑。一審法官不採信，依強制性交、強制性交未遂及偽造文書等罪判刑4年，村長認為判得太重上訴二審，沒想到竟遭駁回。