國民黨主席江啟臣提出新的兩岸論述，主張重建「憲法九二」的互信，回到「不統、不獨、不武」的和平路線，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，九二共識在北京當局定義下，只剩下一中原則，沒有中華民國台灣生存空間，他籲在野黨討論兩岸政策時，能夠理解中共當局對台壓迫的事實。

江啟臣提出的「基於中華民國憲法的九二共識」，為從憲政基礎說明九二共識既清晰又模糊的特性，讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。此外，他並稱也要推動「以人為本」的兩岸關係。

受疫情影響，陸委會今天舉行線上記者會，被問及此，邱垂正表示，「九二共識在北京當局定義下，只剩下一中原則，沒有中華民國台灣生存空間」，他又稱，台灣的民意不會接受並對此質疑。

他說，在野黨討論兩岸政策時，能夠理解台灣民眾對兩岸關係發展的堅持，以及中共當局對台壓迫的事實。

邱垂正表示，政府長期以來是依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定的現狀，我們面臨中共的極限施壓，政府堅定不妥協、不屈服，政府也不冒進、不挑釁推動穩健的兩岸政策與作為。

至於如何看待江啟臣稱重建兩岸關係恢復交流，前總統馬英九是最好的人選？邱垂正說，政府支持合於規範，秉持對等尊嚴、不設政治前提的兩岸交流。

他並指，國人赴中國大陸從事兩岸交流活動，須遵守兩岸交流政策與法規，不應呼應配合陸方對台統戰宣傳或倡議或推動涉及一國兩制、台灣方案、民主協商等危害國家主權，影響民主體制正常運作的活動。