「永遠的小倩」王祖賢2004年息影後，便移居加拿大專心修習佛法，但偶爾會透過粉絲架設的社團分享照片和近況，未料日前IG出現冒充她的假帳號，並發表一張東京奧運成績單，在網上掀起熱議，今（12日）王祖賢就罕見動怒，表示不排除追究法律責任。

王祖賢12日凌晨在社團Po出一張「打假圖」，以「最近假冒我發言的這位網友，您已犯了很大的錯誤。」為標題，接著在內文語重心長說：「我想中國也不會充許盜用圖片和名聲代表本人發言，我將不排除追究法律責任，希望您真心改過，阿彌陀佛」，女神難得動怒。

王祖賢親自澄清IG帳號非本人，罕見動怒說重話。（圖／翻攝自貼吧）

而照片中的IG帳號「JoeyWong」常打著王祖賢名義，以本人口吻發言，讓許多粉絲誤以為是王祖賢本人，追蹤粉絲數還有7.1萬，日前東京奧運落幕後，此帳號就曬出一張東京奧運的各國獎牌成績，可仔細一看台灣和香港被歸類在大陸的下方，當時貼文一出就引發爭議，不少台灣鄉民崩潰直呼想退女神追蹤。

如今王祖賢親自出面打假，粉絲也留言支持「太可惡了」、「支持姐姐維權打假」、「一直以為IG上也是本人」、「今天才知道這帳號是假的，原來老王一直在貼吧裡」，也有人建議王祖賢可以去註冊IG帳號直接舉報，並號召大家也一起行動。