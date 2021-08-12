彰化縣長王惠美和衛生局長葉彥伯表示，莫德納殘劑，將由二林、芳苑、大城三鄉鎮施打

彰化縣衛生局統計，50歲已經接種疫苗人口28萬386人，接總率達56.99％，王惠美表示，最新消息，有52.4萬劑AZ疫苗抵台，施打原則會按年齡層由上往下開放施打，請大家繼續集氣，讓更多疫苗到貨。也請最近頻繁地詢問何時可以打莫德納第二劑的人再等等，因為中央還沒給，暫時也沒辦法。

彰化縣衛生局長葉彥伯也指出，彰化縣65歲至69歲長者，在二林、芳苑和大城等3鄉鎮，疫苗接種率未達6成，但接種率第一高的員林市達到74.40％，落差高達15％，呈現城鄉差距。

第五期莫德納疫苗剩餘量，將由這3鄉鎮之衛生所、公所、村里長協助主動通知65歲以上長者施打，希望縣內不要有被落下的鄉鎮，全將疫苗施打率提升到6成以上。這也是縣長對偏遠地區長輩的關懷與照顧，增加保護力量。

第六期接種疫苗為高端疫苗，衛生局表示，8月7日預約平台統計彰化單選高端疫苗8121人、複選疫苗含高端者達4萬1242人，合計4萬9363人，意願登記至13日中午12時結算，預約接種是16日上午10時至18日中午12時，施打時程是23日至29日，視疫苗供應期程調整接種場次。

王惠美表示，彰化持續零確診，但是4日有外縣市確診者到田尾賞花，情侶停留約3小時，衛生局接獲消息後最新公布足跡，呼籲在時間點內有到過的人務必留意，並且執行健康自主管理，田尾公路花園等也都已完成大清消。