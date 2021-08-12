一年一度宇宙級情人節終於來臨，臨時抱佛腳也別忘了買禮物啊！傑昇通信自即日起至8/15止，連續四天祭出七夕優惠，推薦七款情人節禮物，包含蘋果系列商品、三星、OPPO及華碩等熱銷品牌手機、手錶等等推薦清單供消費者參考，讓情人們的滿滿心意都能完整表達！

傑昇通信七夕情人節禮物推薦清單。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

疫情趨緩，各項限制也逐漸放寬，不管要不要出門約會，或是還沒訂到餐廳，情人節禮物都要準備好，北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信表示，七夕情人節如果收到高顏值的蘋果iPhone 12系列，另一半嘴角肯定上揚，傑昇通信門市連4天推出七夕限定優惠，iPhone 12 Pro Max（256GB）下殺5810元、iPhone 12 Pro（256GB）現折5610元，iPhone 12（128GB）降3710元，一起換上5G新機，不僅相當體面，更能使彼此感情加溫！

除了手機，傑昇通信再推出情侶對錶，有Apple Watch Series 6（44mm）GPS版金屬藍，不走肉麻風，是男友絕不會抗拒的款式，只要11990元，以及適合都會女性的Apple Watch SE（44mm）GPS版玫瑰金，僅8990元，不只是情人節平日也很合適，兩支一起買再省2820元，成雙成對套在對方手腕上，隨時都能感受對方的愛。

6.2吋的Galaxy S21深受女性喜愛，169g的重量得以一手輕鬆掌握，正如同將另一半捧在掌心呵護的情意。背蓋採用聚碳酸酯，使用霧面處理讓背蓋不沾指紋、不滑手，搭載高通最新S888處理器以及IP68防水等功能。8GB/128GB容量原廠定價25900元，七夕情人節期間至傑昇通信門市購機用18290元即可入手，現省7610元，還有原廠登錄禮ITFIT筋膜槍（市價NT$2990元)及矽膠薄型背蓋（附S Pen，市價NT$1990元）。

台灣之光華碩的翻轉鏡頭舉世聞名，日前更在評測網站拿下好成績，與高階旗艦機相近的水準，配置沒有任何挖孔、瀏海的6.67吋全螢幕，再加上90Hz螢幕更新率，不管是追劇或是玩遊戲都非常舒服，配置5000mAh 電池，支援30W快充， 6400萬畫素廣角主鏡頭，更有雙LED補光燈設置在超廣角鏡頭與望遠鏡頭之間。顏值高、相機模組強，說是手機界的勞斯萊斯也不為過，至傑昇通信門市購機不僅現折3000元，作為情人節禮物真的是面子和裡子都同時兼顧！