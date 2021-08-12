電商平台也能成為保險通路，民眾網路投保選擇愈來愈多元；PChome(網家)今宣布，與保險科技經驗豐富的易安網結盟，借重網路投保業務許可經驗，並以當今討論度最高的「疫苗險」做為平台首發，未來將納入更多保險標的，電商搶攻數位金融服務的大餅。

PChome表示，這是新的策略投資案，持股易安網7成股權，主要是看好既有的保險團隊、網路投保業務的許可優勢，未來電商平台上會納入汽機車保險、手機險、寵物險以及旅平險等，以網路投保為主的投保標的都將涵蓋在內。

PChome表示，除了是產壽險投保通路外，也積極與銀行合作，借貸、融資等合作業務也緊鑼密鼓進行中，今年會有更多數位金融服務，打造更多元創新、更加便利的PChome生態圈體驗。

易安網執行副總王定凱表示，易安網發展保險電子商務十餘年，保險經紀人的優勢是網羅各家保險公司好的商品做優勢，在便利的平台上提供保險服務；目前民眾可透過Pi 拍錢包或PChome 24h購物平台廣告點選「疫苗險」，進入「易安網投保專屬頁面」，閱覽並同意方案內容及聲明事項後輸入投保資料，即可「零接觸」線上完成投保。