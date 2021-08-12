農曆7月是感恩月，林務局南投林區管理處由處長李政賢帶領員工27人，會同國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處長邱奇賢等6位同仁，提前於水里工作站人倫分站榮民塔，舉行中元祭祀。

早期政府利用森林資源、開闢林道運送木材，提升國內經濟發展，林管處也於1956年間，先後接收輔導就業榮民500餘人，分派協助造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線及開築通往山區的林道等工作。

南投林管處為感念林業前輩的奉獻，1961年12月28日於人倫林道17公里處，建造紀念塔，安置因公殉職人員骨灰罈，感念殉職榮民生前服役時捍衛疆場，退役後獻身林業建設，功在國家，厥功至偉，永懷忠烈以慰英靈。塔內有部分榮民在中國大陸尚有親屬，長生祿位由大陸親人迎回，但也有經擲筊但不願隨同親人回大陸的，所以現塔內祭祀人數共65位。

南投林區管理處處長李政賢表示，林業工作經常需翻山涉水、餐風露宿，如果沒有這些先進修橋築路、保護山野，將使日後同仁工作時身陷險境。為緬懷先進早年犧牲性命，對林業發展的貢獻，林管處每年清明節及中元節都會舉行祭拜普渡，以示敬意。也希望民眾或山友到山區，行走在林道上，也能存著感激的心，緬懷前人的付出。