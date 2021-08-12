烏克蘭國營航空機製造公司「安東諾夫國營公司」（Antonov State Enterprise）的前任主設計師洛斯（Alexander Los）表示，該國全境領空遭到東、北、南三面俄羅斯雷達網包圍，F-35戰機的匿蹤能力容易遭到破解，故認為其下一代戰機應選擇能與北約體系整合、且能攜帶大量武器的F-15EX。

洛斯告訴《國防快報》（Defense Express），烏克蘭在東部的俄羅斯、北部的白俄羅斯，以及南部的克里米亞半島包圍下，領空遭大量雷達「包圍」，而有組織且針對性的雷達網足以探測不顯眼目標，F-35戰機的匿蹤能力恐無法在該國獲得太多優勢。

洛斯強調，烏克蘭空軍的目標應是與盟友建立整合性防空系統，其下一代戰機最重要的任務是融入北約體系，甚至須預先設想在盟國領空運作；因此他認為最適合的機種為F-15EX，因為其能攜帶大量武器，作為盟軍F-35的彈藥庫，負責投射後者難以大量攜帶的各式武器。

他也強調，烏克蘭空軍不應對目前使用的Su-27和MiG-29等戰機進行現代化升級，不僅由於上述戰機的製造商即為該國最大假想敵俄羅斯，更因為烏克蘭是蘇聯時代最早接收Su-27和MiG-29的國家之一，導致其機齡已超過30年，僅預計服役至約2030年。

不過軍事新聞網站「Breaking Defense」先前指出，雖然烏克蘭十分中意F-15EX，但該國最後可能選擇法國的「飆風」（Rafale），因為此合約將附帶由法國航太集團賽峰（Safran）收購烏克蘭馬達西奇公司（Motor Sich）的承諾，將讓後者保持運作、促進烏克蘭經濟發展，同時避免此一重要的發動機製造公司遭北京政府掌握，而最後一點也是美國所希望看到的。