指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整，台股權重雙降一持平。法人表示，MSCI調降台股權重，對大盤影響有限，頂多視為「小插曲」，後續應留意受惠疫情的部分電子和傳產股，能否在景氣回歸正常後維持相同動能。

台股在本次MSCI權重調整中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.30%下調至14.21%，調降幅度為0.09 個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.31%下調至16.15%，調降幅度為0.16個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重持平為1.78%。最新權重將在31日收盤生效。

本次權重調升最多的成分股為富邦媒，權重為0.22%；權重調降最多的成分股為台企銀，權重為0.16% 。

華南投顧董事長儲祥生表示，MSCI調降台股權重，對大盤走勢影響有限，頂多視為「小插曲」，因為調降後台股整體資金變化不大，且入選成分股的富邦媒已漲一段時間，或許短期有利於個股表現，但長期對台股盤勢影響不大。

儲祥生指出，美股最近表現還不錯，代表台股不太容易出現連續性重挫，重點還是要關注產業基本面，因為不少電子和傳產股受惠於疫情帶來的龐大商機，這2年獲利暴衝，一旦景氣回歸正常後是否還有同樣動能，仍需要觀察。

新光投信董事長劉坤錫說，MSCI調降台股權重的影響應該很輕微，以新興市場指數來看，台股權重被調降0.09個百分點，降幅不大，沒有讓市場太意外。

劉坤錫表示，近一週台股持續整理，從18000點下跌到17000多點，即使MSCI調降台股權重，也不至於對台股帶來太大的心理壓力。

今天美國科技股下跌，台股跟著連動，加權指數盤中下跌逾80點，但隨後跌勢收斂，由航運、鋼鐵股撐盤，仍力守17200點之上，終場收在17219.94點，小跌7.24點，跌幅0.04%，成交值縮小為新台幣3190.68億元。（編輯：張良知）1100812