林沖（右）今在「2021一千送暖，愛不打烊」活動受訪時哽咽落淚，左起為紀寶如、林松義。（台灣優質生命協會提供)

鑽石歌王林沖及瘦皮猴歌王林松義今（12）日出席台灣優質生命協會舉辦的「2021一千送暖，愛不打烊」公益活動。林沖3月左腳動脈血管阻塞開刀後，從74公斤暴瘦到58公斤，今現身時氣色不錯；日前摔斷腳的紀寶如也杵著拐杖到場，在遵守防疫政策的情況下，與獨老長輩共進午餐。

林沖回想手術過程出血休克，緊急輸血救回一命，他忍不住哽咽落淚：「我的動脈斷掉了，血一直流出來，血氧降低，快要斷氣了，我一直禱告上帝再給我一點時間，不要帶我走。」紀寶如去看他時，他第一句話就說「我從鬼門關走出來的，我一定要開演唱會」。林沖出院後，遵照醫生指示多運動勤復健，「我在屋頂種花，每天爬上去兩次澆水、拔草，現在進步多了」。

紀寶如6月初不慎在客廳摔倒，病況比想像中嚴重，她笑笑說，「我也年紀大了，骨質疏鬆，摔倒後我以為只是扭到腳，去給師父喬，結果喬完更嚴重，石膏打了3個月」，所幸疫情期間活動暫停，經過休養後已經快要康復。

台灣優質生命協會秘書長紀寶如一直熱心助人，今年因疫情升級，很多獨居長者無聲無息走了，她得知後非常痛心，今特別發放1000元購物金，接送獨居長者到大賣場採購民生物資，並享用午餐。她表示，今天是這幾個月來第一次舉辦活動，以前可邀6、70位長輩同歡，今僅邀20位長輩、藝人也僅邀請2位，她感嘆疫情期間走了好幾住獨老，所以更珍惜現在每一次相聚的時刻。

台灣優質生命協會公益深耕14年，長期關懷10580位獨居弱勢、安養院長者，與1260位身心或智能障礙孩童，公益探訪超過35815人次。紀寶如表示，「我們這次就是想和長者見到面，一個個為他們加油，讓他們不要以為被世界遺棄了，老實說，我們送的不只是購物金，更是一個對生命的盼望！」