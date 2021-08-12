彰化市等5個鄉鎮市路邊收費路段共3316格停車位，加上公有路外35個停車場、共4107個停車格，卻只有鹿港鎮6個停車場、共計774個車位納入即時資訊系統，扣除其中2處236格未實施收費，涵蓋率僅7.25％，「找車位傷腦筋」民意莫不期待儘早全面智慧化。

交通部資料顯示，設籍彰化縣之小型車汽車共47萬3081輛，但彰化縣至去年為止，提供的公共停車位只有2萬5918格，平均是18輛只有一個停車格，比率已偏低，在人口密集的彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮和北斗鎮等，更是一位難求

。

彰化縣政府率先自2017年起，從這5鄉鎮市起陸續委託實施路邊停車收費管理，鹿港鎮吸引觀光人潮，2018年起，更率先示範引進智慧運輸系統，辦理鹿港鎮動態停車資訊導引，彰化縣遊客服務中心停車場、鹿港鎮停一立體停車場、鹿港鎮公所前地下停車場、南區遊客中心停車場、鹿港鎮廣停一停車場及福興鄉第一停車場，共6場774格汽車停車位，納入即時資訊。

審計室指出，扣除鹿港南區遊客中心及廣停一等2處停車場，共計236個停車位，沒有實施收費，等於9成公有停車場未納入即時車位資料庫，無法提供用路人完整的資訊。

工務處長林漢斌表示，鹿港示範計畫有效減少找車位時間和排碳量，得到肯定，正積極全面推廣，近來彰化市私人申請興建停車場，都要求必須建置即時導引、加入彰化縣政府的資料庫。

林漢斌指出，全面推動還需時間，縣府已積極向中央爭取經費，並與彰化市等5個委託收費管理的公所，研商路邊停車位即時資訊傳送機制，未來二林、溪湖和田中等也在研究是否納入路邊停車收費。