超微半導體（AMD）正式宣佈推出Radeon RX 6600 XT顯示卡，帶來高畫面更新率、高逼真度的1080p遊戲體驗。

Radeon RX 6600 XT為1080p遊戲樹立新標竿，憑藉突破性的RDNA 2遊戲架構、32MB AMD Infinity Cache、AMD Smart Access Memory與強大的軟體功能，包括AMD FidelityFX Super Resolution、AMD Radeon Boost以及AMD Radeon Anti-Lag，提供卓越的遊戲體驗。

Radeon RX 6600 XT即日起透過華擎、華碩、映泰、技嘉、微星、撼訊、藍寶科技、訊景、盈通（Yeston）等AMD合作夥伴廠商，在全球各大電子零售商、零售商販售，建議市場售價為379美元起。另外，從本月開始，Radeon RX 6600 XT也預計將配備於各OEM廠商與系統整合廠商的高效能系統。想要升級或是入手新電腦的朋友可多參考。