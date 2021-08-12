黃男今年3月間開車行經西濱快速道路龍井路段，與駕駛小貨車的林男發生行車糾紛，兩車因紅燈併行停車，兩人竟搖下車窗對罵爭執，黃男怒持1把改造空氣槍，朝林車射擊催淚彈及金屬彈各1發，子彈擊破車窗，並導致林男的手部及臉部受擦傷及嗆傷。台中地檢署將黃男依恐嚇罪嫌起訴。

黃男及林男兩人今年3月4日下午在西濱快速道路龍井路段發生行車糾紛，兩車在龍井區西濱路3段與海尾路交叉路口併行停紅燈，停右側的黃男將駕駛座車窗搖下、左側的林男也將副駕駛座的車窗搖下，兩人隔車起口角爭執對罵。

沒想到，在爭執間，黃男竟自車內拿出1把改造空氣槍，朝林男車輛射擊1發金屬彈及1顆催淚彈，子彈穿越前座，再擊破林車駕駛座側車窗，所幸，林男僅受右手擦傷、臉部痛麻及嗆傷等傷害。

警方在同日下午5時許前往中市南區美村路拘提到黃男，黃男到案坦承不諱，改造空氣鎗經送鑑定，未具殺傷力，因林男對傷害及毀損部分撤告，台中地檢署依恐嚇安全罪嫌將黃男起訴。