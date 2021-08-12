為了滿足不斷攀升的生鮮雜貨外送消費需求，Uber Eats 4月初宣布切入傳統市場生鮮雜貨外送新領域，迄今已拓展至雙北、桃園、新竹、台中、高雄以及台南6大城市，與總計21間在地知名的傳統市場合作，其中11間位於台北市，服務範圍已涵蓋台北市近8成。Uber Eats 今（12）日宣布將繼續加速拓展傳統市場外送服務，目標一年時間讓所有 Uber Eats 服務城市的民眾都能在 App 上點購菜市場新鮮食材，也幫助傳統市場加速數位化轉型。

Uber Eats 今日於台北市南門市場舉辦記者會，與南門市場自治會會長王銓國一同分享6月加入 Uber Eats 至今的佳績；另外，臺北市副市長黃珊珊也蒞臨現場分享北市府推動公有市場數位轉型計畫的進展，並且體驗實體和線上逛市場買菜的消費體驗。

擁有百年歷史好口碑，以及販售豐富生鮮、南北貨與點心等特色商品著稱的台北市南門市場今年6月加入 Uber Eats，至今創下傳統市場類別最高消費者評價4.9分，以及單筆消費金額最高超過7000元的兩個紀錄！其中，「永順蔬菜」多達300多項選擇，包含綜合蔬菜、菇類，以及豆腐等最能符合各種消費者的需求，奪得訂單王，其次為「泉發肉店」、「盧記魚丸水產」和「阿榮海鮮號」；「南門牛羊肉店」以各種溫體和冷凍肉類為特色，平均訂單金額最高；另外，南門市場南北貨與點心類店家中，最受歡迎的商家是「萬有全」手工金華火腿，最熱門商品為富貴雙方。

南門市場自治會會長王銓國表示：「我們有觀察到年輕人不喜歡上傳統市場買菜的情況，再加上疫情因素，更減少了傳統市場的人潮。為了解決我們市場人潮減少的問題，我們需要跟像 Uber Eats 這樣的外送平台合作才能接觸這些新世代的年輕消費者，把我們好品質的商品也送到他們手上。 Uber Eats 在與我們合作的過程中很願意跟我們溝通，讓我們了解加入外送平台的好處，也特別派專人駐點在市場內，從接單、揀貨到外送全都包辦，我們只要專心在幫消費者挑選最好品質的商品。合作以來，很多攤商因此多了好幾成業績，的確有看到很好的效果。除了現在已經加入的16家攤商，還有不少攤商想要加入。」

Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣表示：「宅生活成為風潮，消費者靠著手機上的 App 就可以解決許多生活大小事，包含居家自煮所需的生鮮食材，因此我們擴大30分鐘隨點即送的生鮮雜貨外送至傳統市場新領域，把消費者最喜愛且熟悉的最鮮食材送到家。傳統市場外送這個新領域透過結合平台科技和人性化的營運能讓消費者、攤商、外送合作夥伴，以及 Uber Eats 都贏。」

Uber Eats 目前在台北市的傳統市場外送規模持續成長，5月中至7月中期間單量成長3.6倍，合作的公有市場包含台北成功、松江、濱江、光復、中研、士東、興隆、信義、南門、中山和西寧市場，與近100家攤販合作提供生鮮雜貨外送。後續，Uber Eats 將加速拓展雙北以外的城市。

Uber Eats 也將持續複製結合平台科技和人性化營運的模式與各城市的公有市場合作，從派駐專業「小幫手」駐點，提供接單、揀貨、點貨一條龍服務，確保訂單正確性外，更透過提供攤商老闆線上數據分析，協助攤商了解商品、市場、外送等評分項目，以及訂單分佈、客戶回饋等詳細資訊，並透過拍攝精美商品圖片，協助攤商精準有效率地上架及行銷商品，促進傳統市場數位化轉型，擴大消費受眾，創造消費者與攤商的雙贏局面！

即日起至8月31日，點購傳統市場商品的消費者輸入【新鮮直送】優惠代碼，可享一次性不限訂單金額的7折優惠（最高可折抵100元）。