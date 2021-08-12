新冠肺炎疫情衝擊下，國人6月刷卡金額連二年縮水！金管會銀行局12日公布2021年6月國人刷卡情形，6月簽帳金額2153億元較5月份少了243億元、較去年同期少218億元、較疫情爆發前的2019年6月更少逾1100億元。

金管會銀行局副局長林志吉分析，今年6月刷卡簽帳金額相較5月減少了243億元，主要是今年6月受疫情大爆發影響，全國進入三級警戒，對實體通路消費衝擊很大，銀行局觀察多家發卡量大的銀行刷卡金額少則減少10億、多則減少到30多億元。

受到疫情衝擊，國人「非現金支付」2021年第二季也較第一季銳減。據銀行局統計，2021年非現金支付交易筆數從第一季的12.67億筆掉到第二季的10.69億筆，而非現金支付交易金額從1.28兆元掉到1.26兆元，總計2021年上半年非現金支付交易交易筆數達23.36億筆、交易金額達2.54兆元。

林志吉分析，「非現金支付」在筆數、金額第二季比第一季銳減，主要是疫情衝擊下，大家去實體通路消費減少，還有電票也減少相當大，悠遊卡、一卡通在交通用途上捷運、公車的刷卡還有小額交易都減少很多。

林志吉指出，以悠遊卡為例，2021年4月以前北捷平均每日有200萬人次刷卡，5月下半月因為疫情開始大爆發，當月運量跌到每日109萬人次、六月更掉到日平均43.7萬人次，等於一天減少160萬人次。所以6月電票刷卡量就減少了13.6億元，其中悠遊卡少了10億元、一卡通衰退2億多元。