「最美博士」許藍方近日捲入不倫戀風波，遭已婚醫生學長的正宮提告，但許藍方也PO出與人夫學長的對話截圖，否認不倫戀，還強調是對方騷擾她，將提告對方誹謗名譽。據悉，身為醫美醫師的正宮，無論氣質與外型一點都不比許藍方遜色，出色條件難免被網友拿來與許藍方比較，甚至更有PTT鄉民疑似曝光正宮的年輕時期照，爆料正宮高中時期就是校花。

人妻醫師因為控訴許藍方介入婚姻，更稱手中握有非常完整的許藍方私密照證據，在網路引爆熱議，更引發兩派PTT網友論戰，激烈討論正宮與許藍方誰外貌更勝一籌，有人力挺正宮表示「正宮比較好看」、「醫師來說超正，誰要選護士，嘻嘻」、「比許護士有氣質，頭腦也好多了」、「超正超氣質的」、。

正宮氣質出眾，外型不比許藍方遜色。(翻攝診所網頁)

也有不少網友支持許藍方「許啊，許熟女極品」、「外貌是許勝，其它再議」、「兩個年輕時都看過，許藍芳漂亮，正宮仙女」。同時更有一位網友疑似曝光正宮年輕時的照片，爆料正宮高中時期就是校花，考大學時更是仙女等級的美女。

隨著許藍方不倫戀風波持續延燒，也讓她的背景引發關注。其實不少人誤以為在螢幕上侃侃而談各種性學知識的許藍方是醫生，但許藍方拿的是台北醫學大學護理學博士學位，也是美國NAHA認證的臨床芳療師，研究領域包括芳療情緒諮商、健康管理諮詢、男性尿失禁及性功能障礙等項目，並沒有醫生背景。