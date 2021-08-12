樂天桃猿小將馬傑森11日繳出生涯首度單場4安「猛打賞」的表現，其中最後一打席還敲出直擊全壘打牆上緣的二壘安打，生涯首轟差點出爐，12日賽前談到這次打擊他說：「不會覺得失落，上了場就是好好表現，把每個play做好。」

馬傑森昨天演出4支4猛打賞，最後一個打席差點從富邦悍將林羿豪手中開轟，雖然經過電視輔助判決確定生涯首轟仍未開張，但仍是昨天猿隊表現最亮眼的選手。

馬傑森本季從一軍出發，但在4月中時碰到一些瓶頸，一度下二軍調整，但經過這段時間的調整，重回一軍行列後，表現受到教練團肯定。

「他下去調整後再上來，知道自己的方向與目標，感覺他每一場比賽都在進步，知道如何跟投手應對。」總教練曾豪駒表示，目前球隊賦予馬傑森的最大任務是在守備及助功完成度，「打擊上我們不會給他太大壓力，讓他藉由比賽吸收經驗，藉由每場比賽經驗轉換成養分。而他最難能可貴的地方還是在守備，是讓我們安心的。」

馬傑森則表示，自己還是有許多不足之處需要加強，「看學長們怎麼比賽，慢慢吸收經驗，把這些經驗在比賽中表現出來是更重要的。」

而他最後一打席敲出深遠飛球站上二壘，後來教練提出電視輔助判決，要確定球是否是全壘打，在等待時富邦王正棠也有過來和他說話，「他說我打得不錯，他還開玩笑說：『要打就要打直接過的，不要打那種差一點的』。」