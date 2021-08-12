奧運銅牌得主羅嘉翎回饋母校，捐贈三芝國中、三芝國小各10萬元跆拳道培訓經費，羅嘉翎與父母親一起出席捐贈活動。（葉書宏攝）

奧運銅牌得主羅嘉翎回饋母校，捐贈三芝國中、三芝國小各10萬元跆拳道培訓經費，羅嘉翎與父母親一起出席捐贈活動。（葉書宏攝）

奧運銅牌得主羅嘉翎回饋母校，捐贈三芝國中、三芝國小各10萬元跆拳道培訓經費。（葉書宏攝）

年僅19歲羅嘉翎奪下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌，由於長相清秀被網友們稱為「國民女友」，今（12日）返回新北市三芝國中母校舉行感恩茶會，捐贈三芝國中、三芝國小各10萬元跆拳道培訓經費，她說，「感謝國中、國小時期的幫助，才能有現在的我，要飲水思源。」

羅嘉翎一路從三芝國小、三芝國中、三民高中跆拳道三級銜接體系培育，自小即在父親開設的道館與哥哥練習，展現對跆拳道的天分及興趣，小學3年級即立定志向朝專業選手發展，平時參與學校的跆拳道社團、校隊訓練。

羅嘉翎與父母親一起回母校三芝國中舉行感恩茶會，感謝母校師長的提攜與栽培，除了分享奪牌喜悅，並慷慨捐贈母校三芝國中、三芝國小各10萬元跆拳道培訓經費。

羅嘉翎說，很開心可以回來母校，藉由這個機會可以看到很多師長、同學，升高中後才離開三芝，「運動員這條路很辛苦，要堅持朝夢想努力！」未來會多參加國際賽事，加強去蒐集各國選手的資料，她也笑說，得牌之後的優點就是「粉絲人數變多了！」未來也希望回歸正常生活。

羅嘉翎表示，回饋母校有跟家人討論過，家人也非常同意，「感謝國中、國小時期的幫助，才能有現在的我。」要飲水思源，選手在未入選國家隊前最辛苦，也是因此要回饋母校，培育好的選手，得牌不只對自己，對跆拳道界也是一個好的方向。