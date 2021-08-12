有些人表面看起來一本正經，行事中規中矩，但其實內心卻熱情如火、分外瘋狂，對此《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，內外反差甚大，外表看似穩重，實則內心充滿激情，骨子裡很悶騷，只是不願輕易顯露出來。

巨蟹座：

巨蟹座做事中規中矩、認真執著，從來不會越雷池一步，但其實骨子裡十分悶騷，且耐得住寂寞，偏愛安靜的躲在角落，過好自己的小日子。不過巨蟹座對待熟人卻是相當瘋狂至極，他們往往能卸下偽裝，無論是高談闊論還是撒潑放肆，都能無所畏懼的展現最真實的自己，但前提是雙方交情匪淺，才能看到他們悶騷的一面。

天蠍座：

天蠍座神祕色彩濃厚，表面上看似一本正經，一副義正嚴詞的模樣，但骨子裡卻是相當悶騷，不但沒大沒小，更是瘋狂得不得了。面對心儀對象，天蠍座即便心裡愛對方入骨，基於傲嬌心態也很少低頭示愛，而是會等待對方主動找上門，是屬於被動又悶騷的星座。

獅子座：

獅子座與生俱來的強大氣場，讓他們看起來格外肅穆莊嚴，但其實骨子裡十分悶騷，只有深入他的內心，才能感受到他熾熱的愛。獅子座在愛情面前只是一隻溫柔的大貓，唯有用心觀察才能發覺他悶騷的一面，另一半只要適時的依賴他、順從他、讚賞他，他就會傾盡所有，對另一半呵護備至。

水瓶座：

水瓶座在人前總是一本正經的說教，並且跟任何異性保持距離，從來不會越界，也不會做出踰矩的事情。但是跟水瓶座混熟之後，就會發現他們私底下相當悶騷，不僅玩得特別瘋，也十分調皮，不過面對心儀對象，他們又很被動，寧願忍受寂寞也不跟對方聯繫，忽冷忽熱的態度常常讓人難以捉摸。