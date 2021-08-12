《自貿試驗區陸家嘴片區發展十四五規劃》今（8／12）日正式發布。規劃提出，打造全球人民幣金融資產配置中心，到2025年，累計集聚各類金融機構突破10000家，持牌類金融機構突破1000家。

同時，《規劃》提出，陸家嘴片區要打造世界級總部功能集聚高地，到2025年，跨國公司地區總部數量實現翻番，達到200家，占全上海市比重達20％左右。

一財網報導，上海自貿試驗區陸家嘴管理局副局長梁慶說，陸家嘴將在服務廣度、深度及聯結度等方面對標紐約、倫敦等國際金融中心，顯著增強金融中心集聚輻射效應，進一步提升金融市場國際化水準。

上海自貿試驗區陸家嘴管理局金航處副處長徐璟表示，陸家嘴要緊緊抓住銀行、證券、基金、期貨、人身險等領域取消外資股比限制以及擴大外資金融機構業務範圍等重要機遇，聚焦各類外資獨資或者合資金融機構，爭取更多全國首批、首家金融擴大開放項目落地。

截至2020年底，陸家嘴集聚了6000多家中外金融機構，其中持牌類金融機構901家，占上海全市60％，集聚了全大陸40％的外資法人銀行，36％的中外合資公募基金管理公司以及23％的保險資管機構，全大陸87％的期貨公司和76％的證券公司在陸家嘴都設有機構。

此外，還有74家國際資管機構在陸家嘴設立102家各類外資資管公司，占全大陸90％以上。融資租賃企業達216家，融資租賃資產總額超過人民幣1.15兆元，占全大陸1／6，高能級總部型融資租賃集聚區逐漸形成。

梁慶指出，浦東還要打造國際保險與再保險中心，能級高、產業鏈齊、業務新的全球頂級資產管理中心，總部集聚、人才集聚的全國性融資租賃產業中心，和應用場景全、創新引領力強的上海金融科技中心核心區。

《規劃》提出，陸家嘴的金融業增加值將由2020年上海全市占比50％，提升到2025年的超過55％。資料顯示，2020年，陸家嘴區域經濟總量突破人民幣5000億元，其中金融業增加值達到3585億元，較「十二五」末增長123.2％。