員林演藝廳建館20周年慶，演藝廳圖書室翻新後新設主題書牆，蒐羅陳列2000冊經典小說，彰化縣長王惠美（中）上午與民代、藝術家代表等人一同揭牌啟用，9月起還有一系列劇場藝術節精彩節。（謝瓊雲攝）

員林演藝廳建館20周年慶，演藝廳圖書室翻新後新設主題書牆，蒐羅陳列2000冊經典小說。（謝瓊雲攝）

「樂興之時管絃樂團」帶來弦樂四重奏（謝瓊雲攝）

員林演藝廳建館20周年，圖書室翻新後設置風格活潑的嶄新閱讀桌椅。（圖／彰化縣文化局提供）

員林演藝廳建館20周年，圖書室大翻新。（圖／彰化縣文化局提供）

員林演藝廳建館20周年，圖書室大翻新，靠落地窗的閱讀區還新增桌面充電座。（圖／彰化縣文化局提供）

員林演藝廳建館20年，館內圖書室空間大翻新，並增設經典小說主題書牆，彰化縣長王惠美12日主持書牆揭牌儀式，在「樂興之時」管絃樂團四重奏悠揚樂聲中，見證演藝廳的雙十年華。

揭牌啟用儀式，出席者有縣議員劉惠娟、曹嘉豪、文化局長張雀芬、員林演藝廳志工隊長翁菁慧、樂興之時首席小提琴楊竣傑、狂想劇場導演廖俊凱；會後則由駐館團隊「狂想劇場」帶來原創劇本《長春花》讀劇，隨著聲音演繹，牽動情感起伏，打開大家對故事的想像。

經典小說主題書牆，呼應「2021彰化劇場藝術節PLUS」主題，蒐羅約2000冊國內外膾炙人口的作品，讓熱愛戲劇的朋友們，在觀賞精彩演出的同時，藉由主題書牆一睹劇作的小說原型故事。

王惠美表示，20歲相對於人而言，已經是成年人，感謝許多志工伙伴長期為大家服務；這次特別把圖書室空間機能升級，包括新設置風格活潑的閱讀桌椅、桌面充電座、WIFI無線網路、平板電腦館內免費借用等，提供年輕族群新的駐留點。

她說，主題書牆陳列經典小說，包含歐美、東洋、華文、彰化縣籍作家等5類書籍，如金庸武俠系列、宮鬥劇原著、哈利波特的魔法奇幻故事、電影及電視劇與動畫等精采劇作的原型故事，歡迎大家來員林演藝廳圖書室來借書看書。

文化局指出，員林演藝廳20年來，推動許多彰化在地的藝文發展，慶祝20周年系列活動，本周六有樂興之時管絃樂團演出，9月5日至10月16日舉辦更有一系列「彰化劇場藝術節PLUS」精彩節目。目前許多場館已逐步解封、開放，歡迎大家上OPENTIX兩廳院文化生活買票，一起給藝文團體支持、鼓勵。