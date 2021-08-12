湖北省隨州市降雨量破當地8月極值，10個鄉鎮降雨超過100毫米，其中柳林鎮降雨超300毫米以上。12日10時，隨州防汛應急響應提升至Ⅲ級。隨州市氣象災害防禦技術中心官方微博「@隨州天氣」，自8月11日22時許至8月12日8時許，接連發布7次暴雨紅色預警、3次暴雨橙色預警信號。入夜前，柳林鎮強降雨積水已退：正多方救援，核查傷亡情形。

@隨州天氣12日8時26分發布消息稱，隨縣南部雨量前6小時已達200毫米以上，之後3小時仍有80-100毫米以上降水，伴有雷電，陣風6-8級，山區山洪、地質災害、中小河流洪水氣象風險高。

稍早，湖北省移動政務融媒體客戶端「長江雲」發布消息稱，8月11日08時到12日08時，隨州市平均雨量59毫米，其中隨縣64毫米、曾都區75毫米、廣水市37毫米，超過100毫米的鄉鎮共10個（柳林300以上、洪山254、三裏崗257、長崗264、環潭117、均川155、何店199、洛陽149、西城街辦192、淅河135）。

前述消息稱，目前，隨州市大範圍發生較大洪水，一般小型水庫出現險情，此輪強降雨已造成柳林、洪山、長崗、何店、洛陽等多個鄉鎮嚴重受災，其中柳林鎮被淹。氣象部門預測，隨州市12日後續還有大雨、局部暴雨到大暴雨。鑑於目前險情災情形勢，根據《隨州市防汛抗旱應急預案》，決定於8月12日10時將防汛Ⅳ級應急響應提升為Ⅲ級應急響應。

防汛Ⅲ級應急響應啟動後，各地各成員單位要按照應急響應要求，全面動員組織力量對水庫堰塘、河道堤防、低窪地段、地質災害易發區、在建涉水工程、尾礦庫、施工工地等重點部位開展全面巡查排查，迅速轉移危險區人員。軍分區、消防、武警、預備役等應急救援力量要全力開展防汛應急搶險救援，確保人民生命安全。