台灣本土疫情在5月中大爆發，機組員「3+11」政策被視為防疫破口，未料今天(指揮中心指揮官陳時中宣稱3+11並無影響社區，並非破口，讓網路瞬間炸鍋，有網友翻出陳時中5月底一句「所有政策我來負責」，質疑陳時中完全就是想卸責。

台灣本土疫情失守，召開協調會議，「強烈建議」機組員自我管理改為3+11的民進黨立委范雲也被視為罪魁禍首，成為眾矢之的，本人為躲風波，臉書神隱整整83天，當時陳時中則「霸氣」表示，所有政策都由他負責。

遭網友戲稱「3+11教母」的民進黨立委范雲。(圖／范雲臉書)

然而宣稱負責到底的陳時中在今天變臉，在被質疑帛琉返台後旅客採「5+9」自主政策恐會出事時，竟表示3+11沒有影響到社區，並非防疫破口，更稱諾富特只是一個群聚事件。

此番言論也掀起網路暴動，網友怒批陳時中睜眼說瞎話，更有人翻出陳時中過去三度宣稱自己會負起3+11責任：「難怪敢說我負責，因為根本不打算負責」、「病毒會空降萬華，好厲害」、「死了800人，跟我說沒影響社區」、「意思就是老子不擔這責任啦」、「對啦，病毒都是南機場來的，絕對不是桃園機場」、「看來民進黨真的不要萬華的票了」、「你會有報應的」、「會議記錄都沒有了，不承認很意外嗎」、「知道恥字怎麼寫嗎」、「政客會有報應的」、「超越蘇貞昌的男人出現了」、「不演囉，都是你萬華人的錯」、「誰說他是為范雲，他根本是為了自己」。

時間回到4月中，3+11啟動後，月底諾富特群聚事件爆發，到了5月蘆洲獅子王傳播鏈、萬華茶室連環爆，擴及全台，當時3+11政策遭到質疑，強力介入協調的范雲成為全民公敵，陳時中卻先在立院上甩鍋，稱會議由副指揮官陳宗彥主持，被抓包後宣稱自己記錯，會負起責任，並公開會議紀錄。

未料事後3+11會議記錄憑空消失，陳時中卻稱會議太多太忙，不可能每場都有紀錄，6月11日立院質詢時陳時中被問到會議紀錄，惱羞成怒嗆「都已經說我負責」。7月初，陳時中再度強調自己會負起最終責任，如今卻翻臉不認帳，表示3+11並非防疫破口，也遭網友公幹。