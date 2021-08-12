圖為機場入境檢驗情況。（圖／陳麒全攝）

對於衛福部長陳時中今天說，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件。藥師林士峰諷刺，時中部長今天又再次刷新了他的三觀。

衛福部長陳時中今（12）日再次重申，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件。

陳時中今天再度提及3+11的機組員防疫政策，強調絕非造成國內大規模社區感染的破口，只是一個與華航機組員、家人，以及諾富特飯店有相關聯的群聚事件。

他說：「沒有所謂的3+11的破口，3+11的政策並沒有影響到社區，當然有一些機組員、家人、諾富特員工，屬於一個群聚事件，並非社區破口，我要再澄清一下。」

對此，藥師林士峰諷刺，時中部長今天又再次刷新了他的三觀。

林士峰今在臉書貼文認為，3+11的11之所以是破口，理由就是這個11的個人健康管理，違反規定沒有足夠的罰則可以管理。

林士峰強調，機師、諾富特、萬華茶室、獅子王的傳染途徑幾乎是確立的，只是萬華茶室和獅子王誰先誰後仍然有爭議，但3+11的錯誤政策就是這次防疫破口的開始，是很難辯駁的事實。

林士峰認為，難道時中部長嘴上說著負責，心裡仍然想著如何卸責嗎？群聚事件不等於破口，但是群聚事件之後造成一連串的群聚事件，就是破口了。