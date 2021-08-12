公車路線能不能調整？台中市議員張耀中說，中市客運業者為17家是全國最多運營業者數，路線237條也是全國名列前茅，但對於路線調整，交通局常拿出業者說法來當拒絕調整理由，他覺得不可思議，市府拿預算補貼業者營運，納入民眾反映意見有麼困難嗎？

張耀中舉199路公車為例，該路線從龍井到逢甲雙向對開，行經西區大隆路街廓時，整段站與站間隔逾700公尺竟無設任何一站，理由是無民宅願意設置公車停靠站。

現場會勘研議時，交通局用業者意見說如調整路線增加行駛里程外，也增加駕駛員工時，路線運能已達飽和狀態，所以無法調整。

張耀中訝異，市府一年用30億元預算補貼業者，竟然沒有任何的路線調整建議之權，認為交通局不應將市民對路線的反映意見置若罔聞，任由運營業者提出說法轉達了事。

張耀中強調，交通局明顯管不動公車業者，而路線調整交通局現沒有訂標準作業原則，都聽業者用駕駛工時、人次車輛比、道路條件來做路線調整審議，未來還有很大的改善空間，也能減少市民用1999專線抱怨的機會。

交通局長葉昭甫指出，增加大隆路公車服務搭乘便利性，初步暫定增設公車招呼站在「東興國小」及「大隆路郵局」前；交通局近期已邀集當地里長、東興國小、教育局及郵局等相關單位現場會勘，研商增設站位的可行性。