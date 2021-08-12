移民潮再現下，統計處今（12日）發表數據顯示，今年年中香港人口的臨時數字約為739萬人，與去年年中人口約748萬人相比，減少87100人，跌幅為1.2％，同期有89200人移離香港。

香港居民呈現淨移出，令人聯想到與近一年多移民風吹起有關，但港府解釋，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，概念上與移民不相同，而疫情前已離港的香港居民，可能選擇續留外地或因航程受阻未能返港，這些因素都可能導致港人淨移出。

港府發言人表示，過去一年在新冠病毒持續影響下，國際行程受到嚴重影響，觀察到移入香港人數，包括單程證持有人、外傭，以及透過各種入境計劃來港工作或讀書人數，繼續處於低水平，當中抵港單程證人士按年下跌37％，而疫情前已離港的香港居民，可能繼續留在外地或因航程受阻未能返港，這些因素都可能導致香港居民淨移出。

發言人補充，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同，強調香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。