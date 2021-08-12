美國國會參議院於美東時間8月6日，以「一致同意」方式審議通過了「要求美國國務卿制定戰略使台灣重獲世界衛生組織觀察員地位」議案。中國外交部發言人華春瑩發布「答記者問」稱，美方此舉粗暴干涉中國內政，向「台獨」勢力發出錯誤信號。

華春瑩評論，參議院在只有少數議員在場情況通過議案，該案要求美國務卿就其調整改進方案以支持台獲得世衛大會觀察員地位作出說明，此舉「完全是少數反華政客的政治操弄」。

華春瑩表示，該案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中方對美國國會參議院的行徑表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩表示，「根據聯合國大會和世界衛生大會相關決議，中國台灣地區參與世衛組織活動必須按照一個中國原則來處理。中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在符合一個中國原則前提下，已對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。」

華春瑩表示，「我們敦促美國國會充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本准則，不助台拓展所謂『國際空間』，不要向『台獨』勢力發出任何錯誤信號。」