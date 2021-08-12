在新冠肺炎（COVID-19）疫情引發的社會動盪之下，美國民用槍械與彈藥的銷量自去年起猛烈增加，且客群擴及原本並無太大意願購買武器的民眾；一間槍店店員便表示，他最近遇到老年婦女和單親媽媽等顧客，坦言此類情況「前所未見」。

美國社會主義期刊《雅各賓》（Jacobin）特約編輯費南德茲（Belen Fernandez）10日投書「半島電視台」（Al Jazeera），稱美國人正瘋狂地武裝自己，因而引發彈藥的「大饑荒」。各地槍店的彈藥被搶購一空，甚至已影響執法機關；美國「國家執法槍械教練協會」（NLEFIA）執行董事烏斯騰伯格（Jason Wuestenberg）表示，由於彈藥不足，該協會已有部分教練被迫取消針對執法人員的培訓課程。

紐約州那努特（Nanuet）槍店「好人槍枝與彈藥」（Good Guys Guns & Ammo）經理歐希利（Joe O'Healy）透露，該店的彈藥銷量猛增10倍，且已開始有老年婦女和單獨推著嬰兒車的單親媽媽來到店裡，選購用於防身的霰彈槍等武器，坦言此類情況「前所未見」。

費南德茲引述多家媒體指出，美國民眾囤積武器和彈藥的原因包括疫情恐慌、社會動盪、犯罪率上升、對未知的恐懼、肉類不足、有更多時間打獵等；《比靈斯日報》（Billings Gazette）更表示，據稱部份美國人正為「潛在的內戰做準備」。

費南德茲表示，雖然美國總統拜登（Joe Biden）有意收緊槍枝管制，但在該國彈藥製造商手裡握有價值達數十億美元的訂單之下，相關問題顯然不太可能迅速獲得解決。