澳洲首都坎培拉出現1起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例後，今天開始閃電封鎖7天，約40萬市民從當地時間下午5時起必須待在家中。

澳洲在2020年疫情初期就下令全國禁足令，但坎培拉一直不曾封城，直到現在出現1年多來首起本土確診病例，坎培拉也加入澳洲其他地區上千萬人行列，一起宅在家中。

澳洲首都特區（Australian Capital Territory）首席部長巴爾（Andrew Barr）表示：「這是這塊土地今年面對最嚴重的公衛危機。真的，是從疫情開始以來（最嚴重危機）。」

他並表示，確診民眾在具有傳染力的期間，一直在社區裡活動。

官員表示，坎培拉的1週封城令十分必要，他們仍不確定這名確診的20多歲男子是在何處感染。

自從政府宣布要封城後，商店內出現了許多沒戴口罩的購物人潮，當局呼籲民眾不要恐慌購物。

澳洲當局在推動「零確診」（Covid zero）策略數個月後，目前正努力遏止多起具高傳染力的Delta變異株確診病例擴散。

為了遏止疫情，澳洲數個人口眾多的城市如墨爾本和雪梨，目前有超過1000萬人正在禁足。

澳洲西部的新南威爾斯州（New South Wales）許多地區從昨天晚間開始封城，因為當局憂心這些區域相當大的原住民群體面對病毒恐更加脆弱。

而在疫情震央的雪梨，從6月中旬爆發群聚感染後，截至目前約有6500人確診，36人病故。雪梨預估要封城至少9週，多個疫情熱點在今天被施加更嚴格防疫限制。

儘管雪梨已經封城7週，但每日確診人數仍在紀錄高點徘徊。新南威爾斯州今天新增345例確診，大多出現在雪梨，比昨天的344例增加。