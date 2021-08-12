臉書粉絲專頁「新‧二七部隊 軍事雜談」在昨天下午發出一篇法國軍艦「普羅旺斯號」(La Provence D652)在彰化芳苑外海，而且還有船舶位置網站(MarineTraffic)的佐證，引起了底下網友的奇特興奮，以為法國軍艦來保衛台灣了。然而就法國軍方的資料，普羅旺斯號正在地中海，並且正返回母港土倫。對此，著名軍事分析師張競博士表示，MarineTraffic僅是接到通報就標注的網站，並不負責船籍身分的查核，因此可以被有心誤導者隨意亂改，此事有可能是獨派社團的認知戰，目的就是創造話題，今晚恐怕又有新聞評論節目，拿這段不存在的軍艦訪台事件當成談資。

船舶位置網站MarineTraffic提到的法國戰艦，其MMSI碼是999999998，這不是普羅旺斯號的MMSI碼。(圖/MarineTraffic)

普羅旺斯號的MMSI碼應該是227999300。(圖/marinetraffic)

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，每次此種極度反常之軍事動態訊息，根本就是在挑戰媒體大作智力測驗。而且追查訊息最原始來源，永遠是在午夜時分神來一筆，然後再經過特定媒體管道，以即時報導方式加以處理，經過其他媒體轉載後，名嘴加入評論放話，最後在情緒激動下，根本就沒有人再去追查最初放話源頭。

張競指出，記者要是稍微細心一點，應該查證船舶的「海上移動通信業務標識碼」(MMSIMaritime Mobile Service Identity)，在MarineTraffic網站上提到的「普羅旺斯號」，其MMSI碼是999999998， 這號碼也太奇怪了一點吧? 事實上，普羅旺斯號正確的MMSI碼應該是227999300，至於999999998是哪艘船呢？是一艘加拿大海岸防衛隊的CVT-264巡邏艦。

而且，在另一個海事船舶網站Vessel Finder，在彰化外海就找不到這艘神秘的法國戰艦。

張競特別指出，網站放話、媒體跟進、政論節目名嘴渲染，這個是結構性「認知戰」造假放話，產製謠言上下分工前後呼應作業體系，整個手法完全是符合西方情報機構運用網路與媒體，顛覆他國政權標準程序；相關媒體傳播漣波效應，亦是軍事安全上資訊戰研究重點。