桃園市地政局首創「地政i領件」24小時不打烊服務，民眾可到7個地政事務所門口的智慧服務櫃，憑簡訊碼開櫃領件，不限上班時間，1年來已服務602件。（蔡依珍攝）

疫情催生無接觸經濟，桃園市地政局也跟上腳步，去年7月率全國之先首創24小時不打烊的「地政i領件」，在7個地政事務所門口設置智慧服務櫃，打破政府機關只能服務8小時限制，今年再和郵局合作推「i郵箱領件」，可在全台2300個據點取件，嘉惠居住較遠、甚至外縣市民眾。

地政局去年7月率先全國首創「地政i領件」24小時不打烊服務，在桃園、中壢、大溪、楊梅、蘆竹、八德和龜山7個地政事務所門口設置智慧服務櫃，讓民眾可以利用下班時間或例假日，到智慧服務櫃憑簡訊碼開櫃領件，不用一定要請假才能申辦業務。

地政局指出，「地政i領件」1年來已服務602件，以領取辦畢登記案件居多，像是過去房貸塗銷後要重新申請沒有抵押權的謄本，至少要現場等候1.5小時，有了「i領件」送件後就能離開，下班再回來取件，減少民眾久候時間，也避免疫情期間聚集在公務機關。

地政局表示，近年越來越多民眾不再委託地政士代辦，一般民眾自辦業務量提高到約3成，像是不動產贈予、年代近的繼承案件、房貸設定塗銷等，都能在地政人員輔導下自辦，便民服務也跟著提升，更貼心且多元。

地政局指出，目前全市8個地政事務所僅平鎮無「地政i領件」，為了讓外縣市或距離較遠的民眾也能選擇在住家或上班地點就近領件，與桃園郵局合作，透過郵政既有2300餘處「i郵箱」服務據點，提供24小時全天候取件服務，13日上線，民眾僅需於送件時填妥申請書，交給地政事務所承辦人員，就能在案件辦畢後，憑郵局簡訊至住家或辦公處所附近的i郵箱取件，運費約為60至100元。

地政局提醒，收到簡訊3日內要前往取件，超過期限未取件，郵局會將文件移至就近支局招領2天，招領逾期會將文件退回至原地政事務所，申請人就得回原地政事務所取件。